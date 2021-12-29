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На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло
|Суспільство | 29-12-2021, 08:50
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|У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, унаслідок якого 2 людей загинуло.
Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я, місцеве видання "Курс"
Деталі: Наразі в міністерстві з’ясовують всі обставини події та уточнюють інформацію. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.
За даними місцевих журналістів, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 21:22.
Вогнеборці змогли врятувати трьох пацієнтів. Пожежу ліквідували близько 22 години.
Орієнтовна площа загоряння склала 55 квадратних метрів.
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