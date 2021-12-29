На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло Суспільство | 29-12-2021, 08:50 0 165 У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, унаслідок якого 2 людей загинуло.



Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я, місцеве видання "Курс"



Деталі: Наразі в міністерстві з’ясовують всі обставини події та уточнюють інформацію. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.



За даними місцевих журналістів, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 21:22.



Вогнеборці змогли врятувати трьох пацієнтів. Пожежу ліквідували близько 22 години.



Орієнтовна площа загоряння склала 55 квадратних метрів.