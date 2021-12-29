У світі виявили рекордні 1,2 мільйона випадків Covid Суспільство | 29-12-2021, 09:02 0 139 27 грудня у світі виявили щонайменше 1 217 831 COVID-випадок – це найбільше за весь час пандемії.





Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема в США - 312 939 випадків (водночас за даними Університету Джона Гопкінса, у США 27 грудня було понад 500 тисяч випадків), у Франції – 179 807, в Британії – 129 471.



Зокрема в Іспанії – 99 671 зараження, в Італії – 78 313.



Україна, де 2 248 хворих, на 43 місці у світі між Ліваном та Бельгією, у Європі – на 20 місці.



6 564 людини у світі померли від вірусу за добу. Україна за цим показником (134 смерті) на 11 місці у світі і на 7 в Європі.



Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП



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Нагадаємо: 27 грудня в Україні госпіталізували з коронавірусом 944 особи, водночас одужали 4789 людей.