Окупанти зривали "тишу" біля Катеринівки та Кримського Суспільство | 29-12-2021, 09:10 0 136 28 грудня окупанти на Донбасі стріляли біля Катеринівки та Кримського, втрат серед українських військовослужбовців немає.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема неподалік Катеринівки противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а в бік Кримського - зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Нагадаємо: 27 грудня з боку окупантів було 10 порушень режиму припинення вогню, поранили двох бійців ЗСУ.



