Нелегали на привалі… На кордоні затримали іноземців, що ховалися в покинутій будівлі Суспільство | 29-12-2021, 13:55 0 100



Інформацію щодо можливої спроби незаконного перетинання державного кордону здобули оперативники Держприкордонслужби.



Сьогодні о пів першої ночі прикордонники відділення «Нижанковичі» та бійці «ДОЗОРу» за 50 м від кордону з Польщею затримали трьох громадян Туреччини.



Іноземців знайшли в покинутій будівлі біля залізничної станції одного населених пунктів Львівщини. Ймовірно нелегальні мігранти перепочивали на шляху до «кращого життя».



Як з’ясували прикордонники згодом, чоловіки прибули в Україну нещодавно у законний спосіб через різні пункти пропуску. Однак усі троє вирішили піти інакшою дорогою, яка передбачає накладення штрафу або адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб, адже дії цих громадян Туреччини підпадають під ознаки правопорушень, передбачених ст. КУпАП ч.2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Наразі правопорушників затримано терміном до 3-х діб, вони знаходяться під охороною в прикордонному підрозділі.











