|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Нелегали на привалі… На кордоні затримали іноземців, що ховалися в покинутій будівлі
|Суспільство | 29-12-2021, 13:55
| 0 100
|
Інформацію щодо можливої спроби незаконного перетинання державного кордону здобули оперативники Держприкордонслужби.
Сьогодні о пів першої ночі прикордонники відділення «Нижанковичі» та бійці «ДОЗОРу» за 50 м від кордону з Польщею затримали трьох громадян Туреччини.
Іноземців знайшли в покинутій будівлі біля залізничної станції одного населених пунктів Львівщини. Ймовірно нелегальні мігранти перепочивали на шляху до «кращого життя».
Як з’ясували прикордонники згодом, чоловіки прибули в Україну нещодавно у законний спосіб через різні пункти пропуску. Однак усі троє вирішили піти інакшою дорогою, яка передбачає накладення штрафу або адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб, адже дії цих громадян Туреччини підпадають під ознаки правопорушень, передбачених ст. КУпАП ч.2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Наразі правопорушників затримано терміном до 3-х діб, вони знаходяться під охороною в прикордонному підрозділі.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Львівщині викрито схему з виготовлення підакцизних товарів – вилучено контрафактний тютюн та обладнання на понад 20 млн грн...
|29-12-2021, 17:39
| >>>
|Відбулася «гаряча лінія» з питань застосування РРО і програмних РРО. На запитання платників податків відповідала заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Марія Мельник...
|29-12-2021, 15:04
| >>>
|Фестиваль «Шабелина» матиме продовження у 2022 році...
|29-12-2021, 14:56
| >>>
|Землі на понад 9,6 млн грн повернуть громаді – прокурори виграли справу в суді...
|29-12-2021, 14:47
| >>>
|Від підприємств Львівщини, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку до Зведеного бюджету надійшло майже 2 млрд грн...
|29-12-2021, 14:12
| >>>
|Нелегали на привалі… На кордоні затримали іноземців, що ховалися в покинутій будівлі...
|29-12-2021, 13:55
| >>>
|Окупанти зривали "тишу" біля Катеринівки та Кримського...
|29-12-2021, 09:10
| >>>
|