Від підприємств Львівщини, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку до Зведеного бюджету надійшло майже 2 млрд грн Суспільство | 29-12-2021, 14:12 0 133





Від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку у січні-листопаді 2021 року до Зведеного бюджету надійшло 1 800 млн грн податкових платежів, що майже на 407 млн грн або на 29,2 відс більше ніж у січні-листопаді 2020року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 5,5 відсотка. Найбільшими платниками транспортної галузі є філія АТ"Укрзалізниця", Філія «Оператор газосховищ України» АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрпошта", ТОВ "НОВА ПОШТА", ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", ЛКП "Львiвелектротранс", АТ "Укртранснафта", філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ", ТОВ "ТРАНС-СЕРВIС-1", ЛЬВIВСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВIТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ, ПП "НАФТОТЕРМIНАЛ", ТОВ "ЛОГIСТИК ЮНIОН", СП "РОСАН".