Землі на понад 9,6 млн грн повернуть громаді – прокурори виграли справу в суді Суспільство | 29-12-2021, 14:47 0 169





Господарським судом Львівської області задоволено позов обласної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю, про повернення земельної ділянки загальною вартістю 9,68 млн грн.



Прокуратурою встановлено, а судом підтверджено факт неповернення відповідачем земельної ділянки площею близько 7,4 га власнику, після закінчення строку дії договору оренди землі, який у встановленому законом порядку не поновлено.



Суд погодився із доводами прокурора, та прийняв рішення повернути землі промисловості Стрийській міській раді.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури