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Землі на понад 9,6 млн грн повернуть громаді – прокурори виграли справу в суді
|Суспільство | 29-12-2021, 14:47
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Господарським судом Львівської області задоволено позов обласної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю, про повернення земельної ділянки загальною вартістю 9,68 млн грн.
Прокуратурою встановлено, а судом підтверджено факт неповернення відповідачем земельної ділянки площею близько 7,4 га власнику, після закінчення строку дії договору оренди землі, який у встановленому законом порядку не поновлено.
Суд погодився із доводами прокурора, та прийняв рішення повернути землі промисловості Стрийській міській раді.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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