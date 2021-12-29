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Землі на понад 9,6 млн грн повернуть громаді – прокурори виграли справу в суді

Суспільство | 29-12-2021, 14:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 169 169    



Господарським судом Львівської області задоволено позов обласної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю, про повернення земельної ділянки загальною вартістю 9,68 млн грн.

Прокуратурою встановлено, а судом підтверджено факт неповернення відповідачем земельної ділянки площею близько 7,4 га власнику, після закінчення строку дії договору оренди землі, який у встановленому законом порядку не поновлено.

Суд погодився із доводами прокурора, та прийняв рішення повернути землі промисловості Стрийській міській раді.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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