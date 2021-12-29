Фестиваль «Шабелина» матиме продовження у 2022 році Суспільство | 29-12-2021, 14:56 0 95

У 2022 році Всеукраїнський історичний фестиваль «Шабелина» стане ще масштабнішим і видовищнішим.



Нові можливості голова Львівської обласної ради Ірина Гримак сьогодні, 29 грудня, обговорила з представниками оргкомітету заходу Русланом Цехмайстером і Миколою Гриценком.



Вперше фестиваль відбувся 12–13 вересня 2021 року в селі Воля Якубова, що на Дрогобиччині. Захід відвідали приблизно 5 тисяч учасників з усієї України.



«Подібного фестивалю в Україні немає, – повідомила Ірина Гримак. – Особливість заходу – популяризація пісні і поезії на історичну тематику. Тут, на Дрогобиччині, зібралися співаки і поети з усієї України. Хочемо зробити захід традиційним. Вирішили підтримати проєкт на рівні Львівської обласної ради. Сподіваємось на підтримку Українського культурного фонду».



НАГАДАЄМО, під час дводенного фестивалю «Шабелина» відбулася низка масштабних подій. Сценою для літературних і мистецьких виступів слугував дерев'яний козацький корабель-«чайка». Під час фестивалю відбулася історична реконструкція бою на Маківці, показ козацьких боїв у виконанні запорізького «Спасу», авіашоу, стрибки з парашутом, польоти на повітряній кулі, виставка художників і скульпторів, ярмарок, показ автентичних строїв, вогняне шоу.