На Львівщині викрито схему з виготовлення підакцизних товарів – вилучено контрафактний тютюн та обладнання на понад 20 млн грн Суспільство | 29-12-2021, 17:39 0 119









За процесуального керівництва Львівської та Тернопільської обласних прокуратур припинено діяльність масштабного підпільного цеху з виготовлення підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199 КК України).







За даними слідства, група осіб, куди входили мешканці Львівщини, організувала підпільне виробництво тютюнових виробів, облаштувавши в нежитловому приміщенні в одному з населених пунктів Тернопільської області підпільний цех.







З метою конспірації підприємство працювало в закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність підприємство було облаштоване дизельною підстанцією, а незаконне виробництво було організоване позмінно.







Контрафактна продукція збувалася через мережу гуртової та роздрібної торгівлі на території України, зокрема у Львівській та Тернопільській областях.







За попередніми підрахунками, виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок цигарок щодоби.







В ході проведення санкціонованих обшуків на території Львівської та Тернопільської областей, в будівлях, де забезпечувалось незаконне виробництво виявлено та вилучено 2 промислові лінії для виробництва цигарок, сушильне обладнання, понад 10 тонн тютюну та понад 4,5 млн марок акцизного податку (республіки Молдова) з ознаками підроблення, картонні коробки для фасування готової продукції під виглядом відомих торгівельних марок, а також комплектуючі і обладнання, чорнові записи та інше майно, що використовувалося для безперебійного виробництва. Крім того за результатами обшуку підпільного складського приміщення вилучено понад 60 тис пачок готової контрафактної продукції.







Загальна сума вилученого обладнання та цигарок складає понад 20 млн грн.







Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання про накладення арешту на майно та призначення ряду експертиз.







Заходи з викриття здійснювалися Франківською окружною прокуратурою спільно зі прокурорами Львівської та Тернопільської обласних прокуратур, слідчими ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури