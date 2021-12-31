У США показник захворюваності на Covid за тиждень зріс на 60% Суспільство | 30-12-2021, 02:27 0 216 У США заявляють, що на тлі поширення штаму Omicron кількості смертей і госпіталізацій "порівняно" низькі, зважаючи, що показник захворюваності зріс на 60% порівняно з попереднім тижнем.



Джерело: директор Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, цитує Reuters



Пряма мова Валенскі: "Протягом кількох коротких тижнів Omicron стрімко зріс по всій країні, і ми очікуємо, що він продовжить зростання у найближчі тижні.



Хоча кількість випадків значно збільшилася порівняно з минулим тижнем, кількість госпіталізацій і смертей залишаються відносно низькими зараз".



Пряма мова Фаучі: "Всі ознаки вказують на меншу тяжкість Omicron порівняно з Delta. Бустери мають вирішальне значення для того, щоб наш підхід до боротьби з Omicron був оптимальним".



Деталі: За словами Валенскі, поточний семиденний середній показник захворюваності зріс на 60% порівняно з попереднім тижнем до приблизно 240 400 випадків.



Середній щоденний рівень госпіталізації за той же період зріс на 14% до приблизно 9 000 на день, а смертність зменшилася приблизно на 7% до 1 100 на добу.



Середня кількість щоденних підтверджених випадків коронавірусу в Сполучених Штатах досягла рекорду в середу.



Перші дані США свідчать про те, що Omicron матиме нижчий рівень кількості госпіталізацій щодо випадків варіанту Delta, сказав Ентоні Фаучі, але вакцини проти COVID-19 будуть мати вирішальне значення для боротьби з цим.



І Фаучі, і Валенскі зазначили, що дані про смертність та госпіталізації мають тенденцію знижуватися у порівнянні з даними два тижні тому.



Фаучі сказав, що, можливо, знадобиться і четверта доза, проте спершу потрібно визначити тривалість захисту бустерними (третіми) вакцинами.



Нагадаємо: Варіант коронавірусу Omicron на початку грудня поширився приблизно у третині штатів США, але штам Delta переважає у кількості випадків зараження COVID-19.



Більшість із 43 випадків варіанту Omicron, виявлених у США, 11 грудня діагностували у повністю вакцинованих осіб, а третина з них отримала бустерну дозу.



У США зареєстрували 512 553 нові випадки коронавірусу – це найбільша кількість випадків, зареєстрована з початку пандемії.