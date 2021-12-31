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Окупанти на Донбасі поранили бійця ЗСУ
|Суспільство | 30-12-2021, 09:50
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|Упродовж доби 29 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий дістав поранення.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості".
Деталі: Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Вони відкривали вогонь:
поблизу Новолуганського;
у бік Трьохізбенки;
неподалік Новоселівки;
на околицях Золотого-4.
Нагадаємо: 27 грудня з боку окупантів було 10 порушень режиму припинення вогню, поранили двох бійців ЗСУ.
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