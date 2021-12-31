Окупанти на Донбасі поранили бійця ЗСУ Суспільство | 30-12-2021, 09:50 0 212 Упродовж доби 29 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий дістав поранення.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.



Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості".



Деталі: Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.



Вони відкривали вогонь:



поблизу Новолуганського;

у бік Трьохізбенки;

неподалік Новоселівки;

на околицях Золотого-4.

Нагадаємо: 27 грудня з боку окупантів було 10 порушень режиму припинення вогню, поранили двох бійців ЗСУ.