В Україні за добу майже 6 тисяч нових хворих і 278 смертей від Covid-19 Суспільство | 30-12-2021, 09:54 0 176 За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусу, 278 хворих померли, 10 369 осіб подолали вірус.





Джерело: МОЗ у Facebook



Деталі: Серед нових хворих 373 дитини та 137 медпрацівників. 1 747 осіб госпіталізували.



Водночас за добу вакцинували проти Covid-19 117 042 людини. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.



За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 660 620 осіб, 95 690 хворих померли, 3 460 249 осіб подолали вірус.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.



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