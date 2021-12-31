5 років за ґратами проведе чоловік, який систематично обкрадав магазини Львова Суспільство | 30-12-2021, 10:32 0 303



За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова суд визнав винними 34-річного чоловіка у вчиненні ряду крадіжок (ч.2 ст.185 КК України). За принципової позиції прокурорів, вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі.



Під час судового розгляду встановлено, що фігурант неодноразово, щонайменше 6 разів, таємно викрадав різноманітні товари із магазинів на території Франківського району міста Львова.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури