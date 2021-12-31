Державний бюджет поповнився на понад 1 млрд грн податкових платежів від підприємств будівельної галузі Львівщини Суспільство | 30-12-2021, 11:27 0 205









У січні-листопаді 2021 року збір податкових платежів від підприємств будівельної галузі до Зведеного бюджету склав понад 1 544 млн грн, що більше ніж у січні-листопаді 2020 року на понад 191 млн грн або на 14,1 відсотки. Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 4,7 відсотки. Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ “БК "Горизонти"”, ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК IНШААТ ТIДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНIМ ШИРКЕТI, ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд", Філія "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ", Представництво "УНIБЕП СПУЛКА АКЦИЙНА", Філія Бурове Управління “Укрбургаз” АТ “Укргазвидобування”, ТДВ "ШРБУ №65", ПРАТ Фірма «Галбуд», ТОВ "АТЛАС ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ", ПП "ГАЛКОМСЕРВIС", Фiлiя "Центр збудiвництвата ремонту інженерних споруд" Акцiонерного товариства "Українська залiзниця".