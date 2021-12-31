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Фонд «Рідні» передав приміщення для обласного Центру підтримки дітей та сімей

Суспільство | 30-12-2021, 14:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 193 193    
30 грудня між Львівською обласною радою та благодійною організацією «Благодійний фонд «Рідні» підписано Декларацію про співпрацю.



У документі зазначено, що благодійний фонд передає у безоплатне користування обласній раді приміщення площею 583 квадратних метрів для облаштування та функціонування у ньому комунального закладу «Центр підтримки дітей та сімей».



«Ми завершуємо рік позитивними справами, - наголосила під час підписання декларації голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.- За рік каденції обласна рада зосередила увагу на соціальних проєктах. Комунальний заклад «Центр підтримки сімей та дітей» є новим проєктом, створеним у 2021 році. Ініціатива, задекларована сьогодні, буде реалізованою впродовж 2022 року. Тепер, за підтримки фонду ми зможемо розвивати заклад. Фонд надає нам відремонтоване приміщення у якому перебуватимуть діти й сім’ї, які потрапили у складні життєві обставини. Підписаний нами документ дає старт новим якісним змінам, у 2022 році більше уваги на Львівщині буде сконцентровано на питаннях охорони дитинства та материнства».



Як зазначила керівниця Благодійного фонду «Рідні» Мар’яна Романяк, у колективу благодійної організації уже є успішний досвід.



«Такий центр ми спільно з Львівською міською радою створили минулого року і бачимо результати. За рік близько 15 дітей повернулися у свої сім’ї. Ми як фонд працюємо з дітьми в інтернатних закладах, з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах і сім’ями, які хочуть всиновити дітей чи стати прийомними батьками. То ж варто продовжувати діяти всією Львівщиною для того, щоб наші діти зростали в родинах, з батьками, отримували любов і опіку. У центрі надаватимуть психологічну підтримку. Приміщення розраховане на 50 дітей, але що менше таких діток до нас потраплятиме, то краще», - повідомила Мар’яна Романяк.



Ірина Гримак висловила сподівання, що й представники церков долучаться до роботи Центру підтримки дітей та сімей.



«Треба працювати з родинами, щоб діти змогли до них повернутися. Адже новий центр створюється для того, щоб не було сирітства. Львівська обласна рада буде активно підтримувати розпочату справу. Коли проблема стосується життя дітей, то тут важливо робити все вчасно і дуже якісно. Саме ми, дорослі, маючи лише бажання, з легкістю можемо і маємо покращувати якість життя тих, хто творитиме наше майбутнє», - підсумувала голова Львівської обласної ради.
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