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Вітер і лісові пожежі: в Колорадо згоріли понад 500 будинків
|Суспільство | 31-12-2021, 09:28
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|У штаті Колорадо, за даними Національної метеорологічної служби, пориви вітру досягали 110 миль (177 кілометрів) на годину і спричинили лісові пожежі, в результаті яких згоріли понад 500 будинків.
Джерело: Bloomberg, CNN, AFP
Деталі: З міст Суперіор і Луїсвілль із загальною кількістю населення 33 000 осіб евакуювали людей.
Радарні знімки метеослужби показали клуб диму, який простягнувся на понад 70 миль.
Понад 35 000 будинків і підприємств по всьому штату залишилися без електроенергії.
Через лісову пожежу згоріли понад 500 будинків, повідомив шериф округу Боулдер Джо Пелл на брифінгу в четвер.
Щонайменше 6 осіб отримали травми.
Також довелося евакуювати пацієнтів і працівників однієї з лікарень.
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