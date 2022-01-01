Прокуратура в апеляції домоглася справедливого покарання для домашнього насильника Суспільство | 31-12-2021, 12:58 0 198



За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок 20-річному мешканцю Львівщини, за домашнє насильство щодо своєї матері (ч. 2 ст. 126-1 КК України), до покарання у виді позбавлення волі.







Слідством встановлено, а судом підтверджено, що впродовж березня 2021 року підсудний систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері, в ході чого словесно ображав, погрожував, висловлювався нецензурною лайкою та принижував її честь та гідність.







Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів обласної прокуратури та скасував вирок суду першої інстанції, яким фігуранта було звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку та ухвалив новий вирок, яким призначив засудженому реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік та 27 днів.









Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури



