Через обвал каньйону в Бразилії кількість жертв зросла до 10 Суспільство | 10-01-2022, 07:26 0 509 У Бразилії поліція повідомила про збільшення кількості жертв до 10 через обвал каньйону в штаті Мінас-Жерайс.





Джерело: The Associated Press із посиланням на поліцію Бразилії



Деталі: Влада штату повідомляє, що працювала над встановленням осіб загиблих.



Крім того, водолази "прочісували" озеро на випадок пошуку не знайдених жертв.



У неділю поліція повідомила, що кількість загиблих внаслідок аварії на каньйоні зросла до 10 осіб.



Що передувало: Раніше повідомлялося, що у штаті Мінас-Жерайс Бразилії на прогулянкові човни обвалилася стіна каньйону, в результаті чого загинули щонайменше 5 людей.