|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Через обвал каньйону в Бразилії кількість жертв зросла до 10
|Суспільство | 10-01-2022, 07:26
| 0 509
|
|У Бразилії поліція повідомила про збільшення кількості жертв до 10 через обвал каньйону в штаті Мінас-Жерайс.
Джерело: The Associated Press із посиланням на поліцію Бразилії
Деталі: Влада штату повідомляє, що працювала над встановленням осіб загиблих.
Крім того, водолази "прочісували" озеро на випадок пошуку не знайдених жертв.
У неділю поліція повідомила, що кількість загиблих внаслідок аварії на каньйоні зросла до 10 осіб.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що у штаті Мінас-Жерайс Бразилії на прогулянкові човни обвалилася стіна каньйону, в результаті чого загинули щонайменше 5 людей.
|
|