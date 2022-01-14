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Пожежу в Нью-Йорку із 19 загиблими спричинив несправний обігрівач

Суспільство | 10-01-2022, 07:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 566 566    
Пожежа, яка в Нью-Йорку забрала життя 19 людей, виникла через несправний обігрівач.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами міської влади, пожежа виникла через несправний обігрівач у 19-поверховому житловому будинку в районі Бронкс.

Як повідомляють чиновники, пожежа виникла в квартирі та охопила другий і третій поверхи будівлі, але дим поширився на всі поверхи будинку.

Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро повідомив, що пожежники за речовими доказами та свідченнями мешканців встановили, що пожежу спричинив переносний електричний обігрівач у спальні однієї із квартир.

Фотограф Reuters на місці події в неділю бачив, як рятувальники реанімували щонайменше 8 людей біля будинку, в якому сталася пожежа.

Що передувало: 19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, і десятки інших постраждали внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку в Нью-Йорку.
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