Борг по непідприємницьких податках. Чи можуть виключити з платника ЄП? Суспільство | 10-01-2022, 12:22 0 477











Борг фізичної особи з земельного податку, податку на нерухоме майно, який є ФОП – єдиноподатником не є підставою для анулювання реєстрації платника ЄП. Згідно ПКУ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, у разі наявності податкового боргу у розмірі 3060 грн. на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів. Податкова вимога не надсилається, а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абзац третій п. 59.1 ст. 59 ПКУ). Це 3060 грн.



Наявність у фізичної особи податкового боргу з податків, за якими контролюючий орган визначив податкові зобов’язання такій особі як не суб’єкту господарювання, не є підставою для прийняття рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп.









