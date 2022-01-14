Ігор Комендат: «По Львівщині надходження до Держбюджету за 2021 рік склало 18 млрд. грн. Це на 42 відсотки більше ніж за 2020 рік» Суспільство | 10-01-2022, 14:05 0 522





Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області повідомив, що надходження до Держбюджету за 2021 рік зросли на 42 відсотки в порівнянні з минулим роком та перевищили 18 млрд. грн. Це додатково майже 5,5 млрд. грн.



Збір по ПДВ склав 7.4 млрд. грн. – плюс 36 відсотків, або майже 2 млрд. грн.



Податку на прибуток підприємств надійшло на 54 відсотки більше у порівнянні з минулим роком – плюс 0,8 млрд грн.



За 2021 рік до Держбюджету надійшло понад 4 млрд. грн. податку з доходів фізичних осіб. Ріст – 28 відсотків.



На чверть зросло надходження єдиного внесу на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що склало понад 17 млрд. грн.









