У Харкові з малярією госпіталізували студента з Конго Суспільство | 11-01-2022, 07:39 0 461 З початку року в Харкові зареєстровано перший завізний випадок малярії у студента з Республіки Конго.



Джерело: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ



Деталі: У хворого під час медогляду виявили збудники малярії.



Дослівно: "Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано до терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №31" Харківської міської ради".



"В осередку за місцем проживання хворого, фахівцями… проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів".



Довідково: Малярія – інфекційна хвороба, яка передається до людини через укуси малярійних комарів. Найбільш поширена хвороба серед країн з тропічним кліматом. Перед їх відвіданням лікарі радять проходити курс профілактичного лікування.



Нагадаємо: Внаслідок зараження тропічною малярією померла мешканка Харкова, яка у березні повернулась до України із Танзанії.