Збитки державі на понад 100 тис грн – на Львівщині митнику повідомлено про підозру за сприяння у контрабандному переміщенні товарів Суспільство | 11-01-2022, 12:22 0 510





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури головному державному інспектору одного з митних постів Львівської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та у службовому підробленні (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).



За даними слідства, службовець протиправно пропустив на митну територію України товари широкого вжитку без сплати обов’язкових митних платежів. Так, останній, під час митного оформлення, діючи в інтересах перевізника, здійснив пропуск на територію України автомобіля з вантажем – одягом, вказавши при цьому у автоматизованій системі митного оформлення – що вантажу у машині немає. Внаслідок ухилення від сплати митних платежів державі спричинено збитки на загальну суму 121 тис грн.



Перевіряється причетність до вказаного злочину інших працівників митної служби.



Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури