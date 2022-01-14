Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області: «Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини за 2021 рік склали майже 19 млрд. грн., що на 28 відсотків більше ніж за 2020 рік» Суспільство | 11-01-2022, 12:40 0 454 Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області: «Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини за 2021 рік склали майже 19 млрд. грн., що на 28 відсотків більше ніж за 2020 рік»



З них 12.5 млрд. грн. податок на доходи фізичних осіб. Це додатково 2,7 млрд. грн.



Надходження єдиного податку склали 3,2 млрд. грн., що в порівнянні з січнем-груднем 2020 року на 28,1 відсотків або на 700 млн. грн. більше.



Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки склало 515 млн. грн., що на 40 відсотків більше в порівнянні з 2020 роком.





