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| Газета №35 (55) / 2014
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Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області: «Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини за 2021 рік склали майже 19 млрд. грн., що на 28 відсотків більше ніж за 2020 рік»
|Суспільство | 11-01-2022, 12:40
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|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області: «Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини за 2021 рік склали майже 19 млрд. грн., що на 28 відсотків більше ніж за 2020 рік»
З них 12.5 млрд. грн. податок на доходи фізичних осіб. Це додатково 2,7 млрд. грн.
Надходження єдиного податку склали 3,2 млрд. грн., що в порівнянні з січнем-груднем 2020 року на 28,1 відсотків або на 700 млн. грн. більше.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки склало 515 млн. грн., що на 40 відсотків більше в порівнянні з 2020 роком.
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