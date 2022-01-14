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Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка "зім’яла" легковик
|Суспільство | 12-01-2022, 07:30
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|У селі Мирне Бориспільського району сталася аварія: зіткнулися вантажівка і легковик, водій якого загинув на місці події.
Джерело: поліція Київської області у facebook
Дослівно: "Аварія трапилась 11 січня близько 19:30 годині на автошляху Н-08 в селі Мирне.
За попередніми даними, 34-річний місцевий водій "Камаз" не надав перевагу в русі легковику Volkswagen Passat під керуванням 36-річного водія".
Деталі: Внаслідок зіткнення водій Volkswagen Passat з міста Переяслав від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.
За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події.
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