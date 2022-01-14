Прокуратура в апеляції домоглася залишення без змін вироку з реальною мірою покарання для нетверезого водія Суспільство | 12-01-2022, 17:31 0 288

За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок жителю Червонограда за порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).



Слідством встановлено, а судом підтверджено, що у жовтні 2016 року підсудний, перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння зніс металеву огорожу моста на автодорозі “Червоноград-Броди” та злетів з нього. У той час в салоні транспортного засобу перебували три пасажира, які отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів обласної прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким підсудного було засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки.





Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури