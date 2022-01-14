В Головному управлінні державної податкової служи у Львівській області створено низку сторінок у соціальних мережах, де платники податків можуть ознайомитись з роботою органів ДПС Суспільство | 12-01-2022, 17:57 0 319 В Головному управлінні державної податкової служи у Львівській області створено низку сторінок у соціальних мережах, де платники податків можуть ознайомитись з роботою органів ДПС, отримати корисну інформацію з питань оподаткування, зокрема, для інформування з питань подання податкової декларації про майновий стан і доходи, щодо податкової знижки, застосування РРО у 2022 році, оподаткування майнових податків, доходів від підприємницької діяльності, та інших питань оподаткування.



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