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В Головному управлінні державної податкової служи у Львівській області створено низку сторінок у соціальних мережах, де платники податків можуть ознайомитись з роботою органів ДПС
|Суспільство | 12-01-2022, 17:57
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|В Головному управлінні державної податкової служи у Львівській області створено низку сторінок у соціальних мережах, де платники податків можуть ознайомитись з роботою органів ДПС, отримати корисну інформацію з питань оподаткування, зокрема, для інформування з питань подання податкової декларації про майновий стан і доходи, щодо податкової знижки, застосування РРО у 2022 році, оподаткування майнових податків, доходів від підприємницької діяльності, та інших питань оподаткування.
Нижче наведені посилання:
Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv)
Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)
Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv
YouTube – ДПС у Львівській області
(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області )
Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/
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