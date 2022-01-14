Торгівля на селі. Можна і без РРО Суспільство | 13-01-2022, 11:53 0 217







ФОП – єдиноподатники можуть здійснювати роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних) без застосування РРО чи програмного РРО.



Однак, при цьому має бути зареєстрована КОРО та РК (Книга обліку розрахункових операцій та Розрахункова книжка).



Це передбачає видачу кожному покупцеві заповненої від руки розрахункової квитанції з РК.





