Розкрадання коштів під час реконструкції школи: підряднику повідомлено про підозру Суспільство | 13-01-2022, 11:55 0 225

За процесуального керівництва прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру директору підприємства за фактом службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).



За даними слідства, посадовець вніс неправдиві відомості про об’єми фактично виконаних робіт щодо реконструкції освітнього закладу в акти приймання виконаних будівельних робіт, які згідно проведених експертиз не відповідають дійсності, тим самим завдавши збитки державі на понад 2,8 млн грн.



Окрім того, повідомлено про підозру у службовій недбалості особі, яка здійснювала технічний нагляд за вказаним об’єктом (ч. 2 ст. 367 КК України).



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури