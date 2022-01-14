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Фальсифіковані COVID-сертифікати для заробітчан – справу скеровано до суду
|Суспільство | 13-01-2022, 12:43
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Прокурорами Яворівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного місцевого мешканця за фактом підробки документів – сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України).
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=308341&fp=60), обвинувачений створив у себе вдома підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи - сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Свої послуги він надавав в основному перевізникам, які закупляли підробку для своїх пасажирів – українських заробітчан.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Яворівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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