Понад 7 млрд грн ПДВ надійшло до Державного бюджету України протягом 2021 року Суспільство | 13-01-2022, 14:57 0 270













У січні-грудні 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано понад 18 млрд грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.



Майже 41 відс надходжень до Державного бюджету України становить збір податку на додану вартість, якого протягом 2021 року надійшло до бюджету понад 7 422 млн грн, що майже на 36 відс або майже на 1 984 млн грн більше ніж у січні-грудні 2020 року. Збір податку на додану вартість у грудні 2021 року року становив майже 905 млн грн, що на понад 77 відс або майже на 394 млн грн більше ніж у 2020 році