Прокуратура у суді домоглася передачі громаді земель вартістю понад 3 млн грн Суспільство | 13-01-2022, 14:59 0 298 Господарським судом Львівської області задоволено позов Золочівської окружної прокуратури про передачу трьох земельних ділянок у комунальну власність.



Прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати три земельні ділянки загальною площею понад 4,5 га відумерлою спадщиною та передати їх у власність двом об’єднаним територіальним громадам Львівщини, оскільки орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки.



Оціночна вартість зазначених ділянок становить 3,3 млн грн.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури