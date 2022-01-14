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Зберігав зброю та продавав психотропи – у Жидачеві судитимуть місцевого мешканця

Суспільство | 14-01-2022, 12:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    





Прокурорами Стрийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 44-річного мешканця Жидачева за фактами незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також збуту психотропних речовин та зберігання наркотиків та психотропів в особливо великому розмірі (ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України).

Розслідування встановило, що у місті Жидачів чоловік займався продажем амфетаміну. Окрім цього, під час обшуку за місцем його проживання було виявлено та вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а також ряд наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі амфетамін.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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