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Зберігав зброю та продавав психотропи – у Жидачеві судитимуть місцевого мешканця
|Суспільство | 14-01-2022, 12:58
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Прокурорами Стрийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 44-річного мешканця Жидачева за фактами незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також збуту психотропних речовин та зберігання наркотиків та психотропів в особливо великому розмірі (ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України).
Розслідування встановило, що у місті Жидачів чоловік займався продажем амфетаміну. Окрім цього, під час обшуку за місцем його проживання було виявлено та вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а також ряд наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі амфетамін.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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