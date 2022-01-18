На Полтавщині палає АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом Суспільство | 17-01-2022, 07:15 0 287 16 січня о 22:10 у Кременчуці внаслідок ДТП мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на АЗС "Мотто", в результаті чого заправка спалахнула і горить разом з мікроавтобусом.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram



Деталі: Станом на 23:00 горить газовий модуль і автівка. До гасіння АЗС залучено 28 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.



Загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.





Працюють водяні стволи на гасіння та захист.