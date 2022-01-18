Заволодіння понад 1,3 млн грн бюджетних коштів на реконструкції доріг у Львові – підозрюється підрядник Суспільство | 17-01-2022, 13:06 0 243







За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру директору одного із львівських підприємств у незаконному заволодінні майном та службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).



За даними слідства, із очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір на реконструкцію однією з вулиць Львова. З метою заволодіння бюджетними коштами, він склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості, значно завищивши вартість виконаних робіт.



Таким чином, останній заволодів понад 1,3 млн грн.



Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області







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