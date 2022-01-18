У Яворові засуджено чоловіка, який викрадав велосипеди Суспільство | 17-01-2022, 13:08 0 244

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 42-річного мешканця Яворова за фактом вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у сховище та інші приміщення (ч. 2-3 ст.185 КК України).



Прокурори у суді довели, що впродовж 2020-2021 років чоловік вчинив 8 крадіжок, зокрема, зловмисник викрадав алкогольні напої та продукти харчування з місцевих магазинів, будівельні матеріали, а також велосипеди з чужих домоволодінь.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Яворівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури