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Петро Порошенко перетинав кордон згідно з нормами чинного законодавства
|Суспільство | 17-01-2022, 13:11
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З метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій, Державна прикордонна служба України зазначає, що у ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства.
Наголосимо, Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів.
Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів.
Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну.
Відмітимо, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну.
Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та 5-й Президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України.
Крім того, кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу.
У подальшому Петро Порошенко був оформлений у прикордонному відношенні на в’їзд в Україну.
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