Петро Порошенко перетинав кордон згідно з нормами чинного законодавства Суспільство | 17-01-2022, 13:11 0 281







З метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій, Державна прикордонна служба України зазначає, що у ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства.



Наголосимо, Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів.



Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів.



Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну.



Відмітимо, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну.



Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та 5-й Президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України.



Крім того, кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу.



У подальшому Петро Порошенко був оформлений у прикордонному відношенні на в’їзд в Україну.



