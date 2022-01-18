Мешканця Львівщини судитимуть за побиття поліцейського та зберігання наркотиків Суспільство | 18-01-2022, 09:44 0 129









Прокурорами Галицької окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 26-річного мешканця Львівщини, якого обвинувачують в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесного ушкодження, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 309 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2021 року обвинувачений, керуючи транспортним засобом, не зупинився на вимогу працівників поліції та спробував втекти, однак був зупинений. Під час затримання підсудний чинив опір правоохоронцям, намагався вирватися та завдав декілька ударів поліцейському, тим самим спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.



Окрім цього, у ході затримання в автомобілі обвинуваченого було виявлено та вилучено два поліетиленові пакети з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, та які останній зберігав для власного споживання.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її' вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



