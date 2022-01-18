Продавали наркотики у себе вдома: засуджено двох львів’ян Суспільство | 18-01-2022, 11:26 0 85

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох львів’ян, один з яких раніше був судимий, за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).



Прокурори у суді довели, що обвинувачені придбали наркотичні засоби з метою збуту та зберігали їх за місцем свого проживання де й реалізовували вказані речовини. Під час їхнього затримання правоохоронці виявили та вилучили два блістери таблеток з наркотичною речовиною.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив їм покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.



