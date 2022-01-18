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Продавали наркотики у себе вдома: засуджено двох львів’ян
|Суспільство | 18-01-2022, 11:26
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох львів’ян, один з яких раніше був судимий, за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
Прокурори у суді довели, що обвинувачені придбали наркотичні засоби з метою збуту та зберігали їх за місцем свого проживання де й реалізовували вказані речовини. Під час їхнього затримання правоохоронці виявили та вилучили два блістери таблеток з наркотичною речовиною.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив їм покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
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