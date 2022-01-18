Колишня голова однієї із сільрад Золочівщини знову піде під суд Суспільство | 18-01-2022, 16:03 0 82



За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури скеровано обвинувальний акт відносно колишньої сільської голови одного із сіл на Золочівщині у службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2020 року жінка підробила рішення сесії сільської ради про незаконну передачу земельних ділянок загальною площею 2,2 га вартістю майже 1 млн грн.

З метою забезпечення кримінального провадження та вжиття заходів до повернення вищевказаних земель у комунальну власність, судом задоволено клопотання окружної прокуратури та накладено арешт на вищезгадані земельні ділянки.

Довідково зазначимо, що відносно колишньої голови сільрад вже триває судовий розгляд за фактом незаконної передачі земель вартістю близько 4 млн грн (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=297547).



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури