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Понад 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України протягом 2021 року
|Суспільство | 18-01-2022, 16:09
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Майже 13 відс надходжень до державного бюджету України складає збір податку на прибуток, якого у 2021 році надійшло до бюджету 2303 млн грн, що на 54,5 відс або майже на 812 млн грн більше порівняно із січнем-груднем 2020 року.
Протягом грудня 2021 року надійшло понад 69 млн грн, що на 72,2 відс або на 29,0 млн грн більше порівняно із груднем 2020 року.
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