Де та коли мешканці приєднаних громад можуть здати ялинки на утилізацію: перелік пунктів збору Суспільство | 18-01-2022, 17:01 0 77 В управлінні з питань поводження з відходами розповіли про пункти утилізації хвойних в межах Львівської територіальної громади.



Так, використані після різдвяно-новорічних свят ялинки у приєднаних громадах ЛКП «Зелений Львів» вивозитиме 25 січня, починаючи із 14.00 год. До того часу мешканці можуть приносити та залишати дерева в пунктах утилізації, аби їх могли використати як вторинну сировину.



Пункти утилізації ялинок в межах



Львівської міської територіальної громади



№



Населений пункт



Адреса збору ялинок



1



м. Дубляни



вул. Шевченка, 27



2



с. Ситихів



біля Народного дому



3



с. Малі Підліски



вул. Чорновола, 4



4



смт. Брюховичі



вул. Незалежності України, 16а



(поруч з ЦНАПом)



5



с. Малехів



вул. Шевченка, 1В (за стадіоном)



6



с. Великі Грибовичі



вул. Садова, 2



7



с. Малі Грибовичі



вул. Зелена, 1



8



с. Збиранка



вул. Сонячна, 10



9



с. Гряда



вул. Смеречанського, 72



10



с. Воля-Гомулецька



вул. Зелена, 16



11



с. Завадів



вул. Шевченка, 50



12



с. Зашків



вул. Коновальця, 162



13



с. Зарудці



вул. Франка, 89



14



м. Винники



вул. Галицька, 71 (КП “Добробут”)



15



смт. Рудне



вул. Короленка,1 (територія колишньої сільської ради)



16



с. Лисиничі



вул. Кривоноса



(контейнерний майданчик № 1, біля ЦНАПу)



17



с. Підбірці



вул. Митрополита Яхимовича (контейнерний майданчик, напроти Народного дому)



18



с. Рясне Руське



площа Незалежності, 1



Додамо, що місто закликає мешканців бути екосвідомими та правильно утилізовувати хвойні. Для цього на території Львова діятимуть пункти збору ялинок, а також усі охочі мають можливість самостійно вивезти дерева на станцію компостування або залишити у визначені дні біля контейнерних майданчиків поблизу своїх будинків. Відтак, у ЛКП «Зелене місто» зазначили, що на компостування вже надійшло понад 400 кг ялинок.