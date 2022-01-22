На Донбасі розслідують загибель військового, основна версія – знову самогубство Суспільство | 19-01-2022, 07:33 0 379 У Луганській області прокуратура розслідує загибель військовослужбовця.



Джерело: Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил у facebook



Дослівно: "18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області".



"Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби".



"Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю".



Деталі: За фактом загибелі військовослужбовця здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події", – зазначають у прокуратурі.



Що було раніше: 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил трапилося ще одне самогубство: 20-річний військовий медик імовірно наклав на себе руки.



На Донеччині прокурори розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника, якого знайшли мертвим 9 січня.