Мешканець Яворівщини намагався нелегально перевезти через кордон понад 3 кг бурштину – справу скеровано до суду Суспільство | 20-01-2022, 09:54 0 252







Прокурорами Яворівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 30-річного мешканця Яворівського району за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України).



Розслідуванням встановлено, що у вересні минулого року при поглибленому огляді автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено понад 3 кг каміння бурштину, яке він намагався перевезти через кордон України. Для цього чоловік помістив дорогоцінне каміння за пластиковою оббивкою багажного відділення свого авто, однак схованку виявили працівники митного та прикордонного контролю.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



