|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Мешканець Яворівщини намагався нелегально перевезти через кордон понад 3 кг бурштину – справу скеровано до суду
|Суспільство | 20-01-2022, 09:54
| 0 252
|
Прокурорами Яворівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 30-річного мешканця Яворівського району за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у вересні минулого року при поглибленому огляді автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено понад 3 кг каміння бурштину, яке він намагався перевезти через кордон України. Для цього чоловік помістив дорогоцінне каміння за пластиковою оббивкою багажного відділення свого авто, однак схованку виявили працівники митного та прикордонного контролю.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
|
|