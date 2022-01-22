Самбірська окружна прокуратура про протидію домашньому насильству Суспільство | 20-01-2022, 12:28 0 259







Домашньому насильству немає виправдання! Це не сімейна справа, не спосіб виховання, не специфічний вияв любові - це злочин, про нього треба заявляти, бо може бути запізно.







Самбірською окружною прокуратурою приділяється значна увага пріоритетному напрямку роботи – протидії домашньому насильству. Так, прокуратурою орієнтовано органи Національної поліції на виявлення фактів домашнього насильства.



Відтак, прокурорами окружної прокуратури за період 2021 року скеровано до місцевих судів 40 кримінальних проваджень з приводу домашнього насильства ( ст. 126-1 КК України), що у тричі більше аніж за 2020 рік (13 проваджень).



У ряді справ уже винесено обвинувальні вироки, зокрема:



- Вироком Турківського районного суду Львівської області засуджено 22-річного місцевого жителя до 200 годин громадських робіт за умисне систематичне вчинення психологічного насильства відносно своєї матері;



- Вироком Самбірського міськрайонного суду засуджено 53-річного жителя Самбора до 6 місяців арешту за умисне систематичне вчинення домашнього насильства відносно своєї дружини;



- Вироком Самбірського міськрайонного суду засуджено 60-річного жителя району до 1 року позбавлення волі із застосуванням іспитового строку за умисне систематичне вчинення домашнього насильства відносно своєї дружини.



На розгляді в суді перебуває ще 25 аналогічних кримінальних проваджень.



Серед яких, зокрема справа з ознаками дитячого насильства, під судом перебуває 25-річний чоловік, який протягом грудня минулого року двічі умисно побив свого трьохрічного сина, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.



Робота на вказаному напрямку продовжується.







Якщо ви стали жертвою домашнього насильство, не мовчіть – звертайтесь по допомогу, зателефонувавши на оперативну лінію 102!



