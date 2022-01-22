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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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На потреби армії платники Львівщини сплатили в минулому році понад 1 млрд грн військового збору
|Суспільство | 20-01-2022, 12:30
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Протягом грудня 2021 року до загального фонду державного бюджету України зібрано майже 157 млн грн військового збору, що на понад 29 відс або майже на 36 млн грн більше ніж у грудні 2020 року.
Протягом січня-грудня 2021 року до загального фонду державного бюджету України надійшло від платників Львівщини майже 1 286 млн грн військового збору, що на понад 24 відс або на 252 млн грн більше ніж за аналогічний період 2020 року.
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