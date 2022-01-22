На потреби армії платники Львівщини сплатили в минулому році понад 1 млрд грн військового збору Суспільство | 20-01-2022, 12:30 0 257





Протягом грудня 2021 року до загального фонду державного бюджету України зібрано майже 157 млн грн військового збору, що на понад 29 відс або майже на 36 млн грн більше ніж у грудні 2020 року.



Протягом січня-грудня 2021 року до загального фонду державного бюджету України надійшло від платників Львівщини майже 1 286 млн грн військового збору, що на понад 24 відс або на 252 млн грн більше ніж за аналогічний період 2020 року.









