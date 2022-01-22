Розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2021 року Суспільство | 20-01-2022, 12:34 0 258



















Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що з 01 січня 2022 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2021 року.



Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) визначено ст. 67 Конституції України та нормами Податкового кодексу України і виникає при отриманні громадянами протягом 2021 року:



- доходу від продажу рухомого та нерухомого майна;



- доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм), в т.ч. земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь;



- спадщини, дарунків (за винятком спадщини і подарунків, отриманих від членів сім'ї І та ІІ ступенів споріднення);



- інвестиційного прибутку;



- роялті, процентів, дивідендів;



- виграшів та призів;



- благодійної допомоги;



- іноземних доходів (в т.ч. прибутку контрольованих іноземних компаній);



- в інших випадках передбачених ст. 170 Податкового кодексу України.



Звертаємо увагу, що поточна кампанія декларування має свої відмінності від попереднього року. Так, з 01 січня 2022 року запроваджено нову форму Декларації.









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