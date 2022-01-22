Понад 22 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів надійшло до державного бюджету в минулому році Суспільство | 20-01-2022, 16:04 0 249













Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що протягом січня-грудня 2021 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів в сумі понад 22 млн грн, що на понад 10 млн грн або на 84 відс більше доведених завдань, та на понад 3 млн грн або майже на 18 відс більше порівнюючи з 2020 роком.



Протягом грудня 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 4,5 млн грн, що майже 3 млн грн або на 173 відс більше ніж у грудні 2020 року.









