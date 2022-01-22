Виявлення кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища перебуває на постійному контролі в Золочівській окружній прокуратурі Суспільство | 21-01-2022, 12:09 0 109









Прокурорами Золочівської окружної прокуратури лише впродовж одного місяця виявлено та скеровано до суду 3 обвинувальні акти відносно трьох осіб, які незаконно здійснили порубку деревини на об’єкті природно-заповідного фонду (ч.3 ст. 246 КК України).



Відтак, впродовж грудня 2021 – січня 2022 року місцевими мешканцями на території природно-заповідного фонду здійснено незаконну порубку семи дерев породи сосна, чим порушено встановлений порядок охорони, раціонального використання і відтворення лісів.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури







