Оподаткування отриманого спадку залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу Суспільство | 21-01-2022, 12:13 0 126



















Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що з початку 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року.



Нагадаємо, що оподаткування об’єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу. Зокрема, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.



За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.



Ставка 18% застосовується для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.



