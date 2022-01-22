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Оподаткування отриманого спадку залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу

Суспільство | 21-01-2022, 12:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    










Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що з початку 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року.

Нагадаємо, що оподаткування об’єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу. Зокрема, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Ставка 18% застосовується для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.
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