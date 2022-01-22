Збут наркотиків у львівському СІЗО – справу скеровано до суду Суспільство | 21-01-2022, 12:34 0 118







Прокурорами Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників організованої групи, які займалися доставкою та збутом наркотичних засобів на території ДУ «Львівська установа виконання покарань №19» (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України).



Слідством встановлено, що протягом 2021 року учасники злочинної групи організували схему постачання наркотиків у СІЗО міста Львова. Для цього вони залучали осіб, які перебували на свободі і мали змогу передати наркотичні засоби їхнім родичам або близьким особам. Вони, у свою чергу, прихованим способом під час побачень передавали їх ув'язненим, які здійснювали збут заборонених речовин на території установи виконання покарань.



Досудове розслідування здійснювалося слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



